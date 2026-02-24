Arisa a Sanremo tra musica e vita privata, le scelte dopo amori difficili

Arisa torna a Sanremo con Magica favola e racconta perché oggi evita relazioni complicate dopo anni di storie difficili. La cantante parla di amore, scelte personali e di un nuovo equilibrio raggiunto a 43 anni.

Arisa torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta con il brano Magica favola, portando con sé un percorso personale fatto di cambiamenti e consapevolezza. A 43 anni, la cantante guarda indietro e rilegge le esperienze che l’hanno segnata, tra affetti familiari e relazioni sentimentali complicate.

In un’intervista, l’artista si racconta senza filtri e descrive la sua idea di vita come un intreccio tra logica e imprevedibilità. Racconta che la felicità non è qualcosa di automatico, mentre il dolore arriva con più facilità e fa parte del cammino di tutti.

Il rapporto con l’amore resta centrale, ma oggi è vissuto in modo diverso. Arisa spiega di aver dedicato troppo tempo a storie che l’hanno fatta soffrire e di voler cambiare direzione. Ora sceglie di proteggere sé stessa e di non investire energie in legami che non la fanno stare bene.

Dopo esperienze che definisce difficili, ha imparato a prendere le distanze da situazioni tossiche. In questo momento preferisce coltivare rapporti di amicizia piuttosto che cercare un coinvolgimento sentimentale profondo.

Parlando di sé, ammette di essere una persona riservata e poco incline ai rapporti occasionali. Dice di essere molto gelosa del proprio corpo e di concedersi solo quando prova un sentimento autentico, rendendo raro e complesso costruire un’intimità vera.

Ripensando al passato, sottolinea di aver affrontato momenti duri sia nella vita privata che nel lavoro. Nonostante tutto, si definisce resistente: ha attraversato fasi difficili ed è riuscita a superarle, arrivando oggi con una visione più chiara di ciò che desidera.