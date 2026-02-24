Scontro tra yacht e pilotina a Livorno, muore marittimo di 30 anni
Un marittimo di 30 anni è morto nel porto di Livorno dopo lo scontro tra una pilotina e uno yacht, incidente avvenuto durante una manovra di trasbordo. Il mezzo si è ribaltato e l’uomo è finito in acqua senza riuscire a salvarsi.
L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’ingresso del porto di Livorno, intorno alle 14.30. Una pilotina si è capovolta dopo un impatto, ancora da chiarire, con uno yacht di circa 50 metri. A bordo c’era un uomo di circa 30 anni, che è stato sbalzato in acqua.
Secondo le prime informazioni, il pilota dello yacht aveva già completato il trasferimento sull’imbarcazione più grande. Subito dopo la manovra, la pilotina guidata dalla vittima si è rovesciata, restando parzialmente a galla solo con la prua.
I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’uomo. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.
La Capitaneria di porto ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le responsabilità. Restano da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento dell’imbarcazione subito dopo il trasbordo.