Scontro tra yacht e pilotina a Livorno, muore marittimo di 30 anni

Un marittimo di 30 anni è morto nel porto di Livorno dopo lo scontro tra una pilotina e uno yacht, incidente avvenuto durante una manovra di trasbordo. Il mezzo si è ribaltato e l’uomo è finito in acqua senza riuscire a salvarsi.

