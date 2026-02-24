Sanremo, Renga tra gli ultimi sul palco e pensa all'Inter
Francesco Renga salirà sul palco di Sanremo tra gli ultimi per scelta legata anche alla partita dell’Inter. Il cantante ha organizzato la giornata nei dettagli, tra pranzo leggero e attesa, per arrivare pronto all’esibizione.
Francesco Renga si prepara alla sua esibizione al Festival con un clima rilassato. Prima di raggiungere l’Ariston ha scelto un pranzo leggero, un branzino, per evitare appesantimenti e arrivare lucido al momento di cantare.
L’ordine di uscita non lo preoccupa, anzi. Essere tra gli ultimi artisti in scaletta è per lui quasi un vantaggio. Lo ha raccontato con tono scherzoso durante un’intervista televisiva, spiegando che la posizione gli permette di seguire anche un altro appuntamento per lui importante.
La serata infatti coincide con la sfida di Champions League tra Inter e Bodo/Glimt, gara decisiva per il passaggio del turno. Renga, tifoso dichiarato, non nasconde l’interesse per il match e spera di riuscire a seguirlo.
Tra la tensione del palco e l’attesa per la partita, il cantante prova a mantenere l’equilibrio. L’emozione di scendere le scale dell’Ariston resta forte, ma il pensiero corre anche al risultato della sua squadra del cuore, chiamata a vincere.