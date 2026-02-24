Rovigo, uomo pestato in centro e tentato furto in casa nella notte

A Rovigo un uomo è stato aggredito con una spranga in centro per motivi ancora da chiarire, riportando gravi fratture al volto. Nella stessa notte, in Commenda, due ladri hanno tentato di entrare in casa di un’anziana usando una scala.

Notte movimentata a Rovigo, dove si sono registrati due episodi distinti che hanno allarmato i residenti. Il più grave è avvenuto in pieno centro storico, in via Badaloni, dove un uomo è stato colpito più volte con una spranga.

La vittima, di origine marocchina, sarebbe stata sorpresa da un aggressore mentre si trovava in strada. L’incontro tra i due è degenerato rapidamente e sono partiti i colpi. L’uomo ha riportato lesioni serie al volto, con naso e mandibola fratturati e diversi denti rotti. È stato soccorso e portato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure prima di ulteriori accertamenti specialistici.

Leggi anche: Cade dal terzo piano durante un tentato furto a Bari: uomo in fin di vita Un tentativo di furto finito nel sangue nel quartiere Libertà di Bari: un uomo è precipitato dal terzo piano di una palazzina ed è stato lasciato davanti al pronto soccorso dai complici.

Dopo il ricovero, appena possibile, ha presentato denuncia. Le indagini sono in corso e alcuni testimoni avrebbero assistito alla scena, fornendo indicazioni utili. Gli investigatori stanno valutando anche la posizione di un sospettato italiano, ma il quadro resta ancora da definire e il movente non è stato chiarito.

Nelle stesse ore, ma nella zona della Commenda vicino alla Tangenziale Est, si è verificato un tentativo di furto in abitazione. Una donna anziana, affacciandosi alla finestra per chiudere le tapparelle, ha notato due uomini che stavano salendo lungo la facciata utilizzando una scala appoggiata al muro.

Alla vista della proprietaria, i due si sono dati alla fuga senza riuscire a entrare. La donna non ha subito ferite, ma è rimasta scossa per l’accaduto. Non risultano altri episodi simili nella stessa serata, ma nella zona cresce la preoccupazione per il ritorno dei furti nelle abitazioni, soprattutto nelle ore serali.