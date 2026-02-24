Fantasanremo 2026: ecco la guida completa tra regole, bonus e strategie

Sara Verdi | 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fantasanremo 2026 entra nel vivo con iscrizioni riaperte dopo il crash del sistema causato dall’elevato numero di accessi. Ultime ore utili per creare la squadra prima dell’avvio del Festival e scegliere una strategia efficace.

Fantasanremo
Fantasanremo 2026: ecco la guida completa tra regole, bonus e strategie

Il Fantasanremo 2026 riparte dopo un blocco tecnico dovuto al traffico record di utenti. Gli organizzatori hanno deciso di concedere più tempo: le squadre possono essere create o modificate fino alle 20 di martedì 24 febbraio, poco prima della prima serata del Festival.

Per costruire una squadra competitiva serve equilibrio. Puntare solo sui favoriti non basta: accanto ai nomi da classifica conviene inserire artisti capaci di raccogliere bonus durante le esibizioni. Il budget è fissato a 100 baudi e obbliga a fare scelte mirate tra big costosi e profili più “imprevedibili”.

Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: guida completa per ottenere fino a 200 € tra rottamazione, classe energetica ed esclusioni

La selezione del capitano incide più di ogni altra decisione. I punti legati al piazzamento finale vengono raddoppiati, quindi la scelta deve cadere su chi ha concrete possibilità di arrivare nelle prime posizioni. Anche il tipo di brano conta: canzoni leggere favoriscono gag e bonus, mentre pezzi più seri tendono a limitarli.

Un altro elemento da valutare è la presenza scenica. Gruppi e duetti, per loro natura, aumentano le occasioni di accumulare punti. Anche lo storico degli artisti può aiutare: c’è chi gioca apertamente con le dinamiche del Fantasanremo e chi resta concentrato solo sulla performance.

Ogni partecipante può acquistare 7 artisti, schierandone 5 titolari e 2 riserve. Durante il Festival si possono cambiare formazione e capitano nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio. I titolari accumulano punti ogni sera, mentre le riserve incidono solo con bonus e malus aggiuntivi.

Il sistema di punteggio premia soprattutto la classifica finale. Il vincitore del Festival porta 100 punti, il secondo 75 e il terzo 60. Dalla parte bassa della graduatoria si perdono punti, ma l’ultimo classificato assegna comunque un bonus di 30 punti.

Ci sono poi i riconoscimenti ufficiali: il Premio della Critica Mia Martini, il premio Sala Stampa Lucio Dalla, quello per il miglior testo e quello per la composizione musicale valgono 30 punti ciascuno. Altri premi assegnati sul palco ne portano 20.

I bonus e i malus rendono il gioco imprevedibile. Alcuni sono fissi, altri vengono annunciati giorno per giorno. Si guadagnano punti per dettagli come outfit, interazioni sul palco, strumenti suonati o momenti particolari dell’esibizione. Al contrario, errori, cadute o problemi tecnici fanno perdere punti.

Non mancano bonus specifici legati ai singoli artisti e quelli serali, che premiano azioni come ricevere una standing ovation o esibirsi per ultimi. A questi si aggiungono i bonus “brandizzati”, attivati da sponsor e legati a situazioni particolari durante lo show.

Infine ci sono i malus più pesanti: dimenticare il testo, inciampare, essere fischiati o incorrere in squalifiche può compromettere il punteggio. Ogni dettaglio sul palco dell’Ariston può fare la differenza nella classifica finale del fantasy game.