Venezia, accoltellato al collo durante una lite al bar due arresti per tentato omicidio

Un 22enne veneziano è stato accoltellato al collo da un turista durante una lite nata per avances insistenti a una ragazza. Il giovane si è estratto da solo la lama, mentre i responsabili tentavano la fuga.

Un colpo improvviso, sferrato alle spalle, ha rischiato di trasformare una serata di festa in tragedia. Un 22enne veneziano è stato ferito gravemente al collo mentre si trovava in un cocktail bar a pochi passi da Rialto, nel pieno della movida di Carnevale.

L’aggressione è avvenuta la notte del 14 febbraio all’interno del locale “La Bussola”. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato con un gruppo di amici riuniti per festeggiare. Tra loro anche due cugini inglesi, di 19 e 21 anni, visibilmente alterati dall’alcol.

Uno dei due avrebbe rivolto commenti insistenti a una ragazza presente, già in passato oggetto di attenzioni non gradite. Il 22enne è intervenuto per calmare la situazione, ma il confronto è degenerato rapidamente tra parole accese e uno spintone.

Il giovane veneziano ha deciso di allontanarsi, ma proprio in quel momento si è consumata l’aggressione. Le immagini di videosorveglianza mostrano il 19enne passare un coltello al cugino, che colpisce la vittima al collo, lesionando un’arteria.

Ferito gravemente, il ragazzo è riuscito a estrarre da solo la lama e a gettarla a terra. L’arma è stata poi recuperata da uno degli aggressori e lanciata nel canale prima della fuga. Il coltello è stato successivamente ritrovato dai sommozzatori della Polizia di Stato.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il 22enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Intanto le indagini della Squadra Mobile hanno portato in breve tempo all’identificazione dei due responsabili.

I cugini, entrambi britannici, si trovavano in Italia per il Carnevale ed erano arrivati a fine gennaio. Il 21enne conosceva già la città, dove aveva vissuto da bambino. Ora sono entrambi in carcere con l’accusa di tentato omicidio.