John Davidson parla dopo l'incidente ai BAFTA legato alla Tourette

John Davidson rompe il silenzio dopo l’episodio ai BAFTA, dove ha urlato una parola offensiva a causa della sindrome di Tourette. L’attivista spiega cosa è accaduto e racconta perché ha lasciato la sala subito dopo.

John Davidson ha deciso di intervenire pubblicamente dopo quanto accaduto durante la cerimonia dei BAFTA, quando ha urlato una parola offensiva mentre sul palco erano presenti Michael B. Jordan e Delroy Lindo. L’episodio ha acceso subito polemiche tra il pubblico e sui social.

Il conduttore Alan Cumming ha provato a chiarire la situazione in diretta, ma la reazione non è bastata a placare le critiche. In molti hanno chiesto spiegazioni su quanto successo nel corso della serata.

In una dichiarazione diffusa nelle ore successive, Davidson ha ringraziato il presentatore per l’intervento e ha raccontato di essersi sentito accolto dopo l’applauso del pubblico. Ha spiegato che momenti del genere sono spesso difficili da affrontare per chi convive con la Tourette.

La BAFTA ha pubblicato a sua volta un messaggio ufficiale di scuse, definendo l’accaduto un’occasione per imparare e migliorare. L’organizzazione ha riconosciuto la complessità della situazione.

Davidson ha anche chiarito di aver lasciato l’auditorium subito dopo l’episodio. Nella sua nota ha ricordato il proprio impegno nel sostenere la comunità delle persone con Tourette e nel promuovere comprensione ed empatia.

Nel comunicato finale, l’organizzazione ha ringraziato Davidson per il comportamento tenuto durante la serata, sottolineando la sua attenzione verso gli altri in un contesto che doveva essere celebrativo.