Peter Mandelson arrestato a Londra per presunti legami con Epstein e segreti di Stato

Peter Mandelson è stato arrestato a Londra per presunta cessione di segreti di Stato a Jeffrey Epstein, dopo nuove carte che indicano pagamenti e scambi riservati. L’indagine di Scotland Yard punta su dossier economici sensibili del 2009.

L’ex stratega del New Labour, Peter Mandelson, è finito in manette al termine di un’indagine che coinvolge i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La notizia ha colpito il mondo politico britannico, dove Mandelson è stato per anni una figura chiave accanto a Tony Blair.

L’accusa principale è quella di “misconduct in public office”, un reato del diritto britannico che non prevede un tetto massimo di pena. Secondo gli investigatori, l’ex ministro avrebbe tradito la fiducia pubblica mettendo a rischio interessi vitali del Paese, circostanza che può portare anche all’ergastolo.

Al centro dell’inchiesta ci sono migliaia di documenti riservati che Mandelson avrebbe condiviso con Epstein. Tra questi figurano piani economici del 2009 legati a salvataggi bancari e operazioni su asset pubblici per circa 20 miliardi di sterline. Gli inquirenti ipotizzano che quelle informazioni siano state usate per speculazioni o pressioni internazionali.

Dai file emersi nel 2026 spuntano inoltre pagamenti per 75.000 dollari riconducibili a conti legati alla famiglia di Mandelson. Se venisse dimostrato un collegamento diretto tra quei versamenti e la diffusione di informazioni riservate, le accuse di corruzione aggravata si sommerebbero alla violazione dell’Official Secrets Act.

Parallelamente, il governo guidato da Keir Starmer deve gestire la pressione politica. È prevista la pubblicazione dei primi documenti sulla nomina diplomatica di Mandelson negli Stati Uniti, mentre una parte degli atti resterà secretata perché collegata all’indagine in corso.

Alla Camera dei Comuni lo scontro è acceso. L’opposizione accusa l’esecutivo di procedere troppo lentamente nella diffusione dei documenti. Il caso rischia di riaprire ferite politiche legate all’epoca del New Labour e di mettere sotto esame l’intero sistema di relazioni costruito in quegli anni.