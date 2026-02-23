Domenico Belfiore, funerali privati per il boss condannato per l'omicidio di Bruno Caccia

Domenico Belfiore è morto a 74 anni dopo una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Bruno Caccia, e la questura di Torino ha imposto esequie strettamente private. Il feretro sarà portato direttamente al cimitero senza cerimonie pubbliche.

