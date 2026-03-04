Domenico Caliendo, funerali a Nola per il bimbo morto dopo il trapianto di cuore

Domenico Caliendo è stato salutato a Nola durante i funerali dopo la morte seguita a un trapianto di cuore fallito. Il padre Antonio ha portato a spalla la piccola bara bianca davanti alla cattedrale gremita di cittadini.

Un lungo applauso ha accompagnato l’arrivo della piccola bara bianca di Domenico Caliendo davanti alla Cattedrale di Nola. Il feretro del bambino di due anni e mezzo è stato portato a spalla dal padre Antonio poco prima delle 11, mentre centinaia di persone si sono raccolte in silenzio per l’apertura della camera ardente.

Sulla bara erano posati la fotografia del piccolo e un peluche. Attorno, una folla composta di cittadini, amici e persone arrivate anche da altri comuni per dare l’ultimo saluto al bambino, morto dopo giorni di lotta in seguito al trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre.

Il momento più difficile si è consumato all’ingresso della cattedrale. La madre, Patrizia, alla vista del feretro è scoppiata in lacrime ed è stata sostenuta dai familiari e da molti presenti che si sono stretti attorno alla famiglia.

Tra le autorità presenti c’era il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, che ha proclamato il lutto cittadino. In chiesa i primi banchi sono stati riservati ai parenti, dove sono state adagiate alcune magliette bianche con il volto sorridente del bambino.

Davanti all’altare, accanto alla bara, un bambino ha lasciato una lettera scritta a mano. Nel messaggio saluta Domenico e gli augura di trovare in cielo «tanti angeli con cui giocare», chiedendogli di salutare anche i propri nonni.

All’interno della cattedrale il flusso di persone è stato regolato dal servizio d’ordine. Molti hanno deposto fiori bianchi o si sono fermati per qualche istante in preghiera, mentre fuori dalla chiesa la piazza era presidiata dalle forze dell’ordine.

Il funerale, previsto nel pomeriggio e celebrato dal cardinale Mimmo Battaglia, ha richiamato fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Attesa anche la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Durante la camera ardente la madre del bambino ha abbracciato a lungo Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi dove il piccolo è morto dopo l’intervento. «Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici», ha ripetuto più volte la donna.

Alla cattedrale è arrivato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha espresso la vicinanza dell’intera area metropolitana. Il primo cittadino ha invitato a rispettare il dolore della famiglia mentre la magistratura prosegue gli accertamenti sulle cause della morte.

Per il giorno dei funerali la città si è fermata. Negozi chiusi e traffico limitato nel centro storico di Nola hanno accompagnato l’ultimo saluto a Domenico, con migliaia di persone raccolte attorno ai genitori Antonio e Patrizia.