William Shatner debutta nel metal a 94 anni con un nuovo album

William Shatner annuncia un album heavy metal a 94 anni e sorprende i fan con un progetto nato dalla voglia di sperimentare nuovi suoni, tra cover celebri e brani inediti.

William Shatner torna a far parlare di sé con una scelta inaspettata. L’attore canadese, noto al grande pubblico come il capitano Kirk di Star Trek, ha deciso di lanciarsi nella musica heavy metal e prepara un disco in uscita nel 2026.

Sui social si è mostrato con una chitarra elettrica, accompagnando l’immagine con parole che raccontano il senso del progetto: dopo aver “viaggiato nello spazio e nel tempo”, ora è il momento di esplorare nuove sonorità. Il lavoro, ha spiegato, metterà insieme 35 musicisti del genere, tra riff potenti e arrangiamenti energici.

L’album includerà reinterpretazioni di gruppi storici come Black Sabbath, Iron Maiden e Judas Priest, insieme a composizioni originali. Un mix pensato per unire omaggi al passato e materiale inedito.

Shatner è diventato un volto simbolo della cultura pop negli anni Sessanta grazie al ruolo del comandante dell’Enterprise. In seguito ha recitato in serie di successo come T.J. Hooker e Boston Legal, dove il personaggio dell’avvocato Denny Crane gli ha fatto conquistare due Golden Globe e un Emmy.

La sua voglia di mettersi alla prova non si è fermata neppure fuori dal set. Nel 2021, a 90 anni, ha partecipato a un volo suborbitale con Blue Origin, diventando la persona più anziana ad andare nello spazio.

Negli ultimi mesi erano circolate voci su un possibile problema di salute, poi smentite dallo stesso attore con tono ironico. Oggi Shatner rilancia con entusiasmo: a suo dire, l’età non porta calma, ma più energia. E per il nuovo progetto promette un’esperienza sonora intensa, pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico.