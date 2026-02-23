Can Yaman a Sanremo sceglie un hotel riservato e richieste essenziali

Can Yaman arriva a Sanremo per la prima serata come coconduttore e sceglie un hotel lontano dal centro per evitare i fan. Atterrerà a Nizza da Madrid e ha chiesto solo noci pecan, acqua e caffè per il soggiorno.

