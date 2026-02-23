Can Yaman a Sanremo sceglie un hotel riservato e richieste essenziali
Can Yaman arriva a Sanremo per la prima serata come coconduttore e sceglie un hotel lontano dal centro per evitare i fan. Atterrerà a Nizza da Madrid e ha chiesto solo noci pecan, acqua e caffè per il soggiorno.
L’attesa cresce a Sanremo per l’arrivo di Can Yaman, protagonista della prima serata del festival accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore turco è atteso in città in tarda serata, dopo un volo in arrivo a Nizza da Madrid, dove era impegnato per lavoro.
Il luogo scelto per il soggiorno resta lontano dai riflettori del centro. La decisione punta a evitare la presenza costante di fan fuori dall’hotel. La sistemazione individuata sarebbe il Grand Hotel del Mare di Bordighera, struttura più defilata rispetto al cuore della manifestazione.
Per il resto, nessuna richiesta fuori dal comune. Dall’entourage dell’attore filtrano indicazioni chiare: per l’accoglienza bastano noci pecan, acqua e caffè. Un elenco essenziale, lontano dagli eccessi spesso associati agli ospiti più attesi.