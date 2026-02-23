Fedez smentisce i rumors su Sanremo e la paternità

Fedez smentisce le voci su una nuova paternità e chiarisce che a Sanremo salirà sul palco solo per cantare. Il rapper interviene in tv dopo giorni di indiscrezioni legate alla sua vita privata.

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, Fedez mette fine alle speculazioni che lo riguardano. Collegato con il programma televisivo La volta buona dalla città ligure, il rapper ha escluso qualsiasi annuncio personale durante la sua partecipazione.

Negli ultimi giorni si era diffusa l’idea che potesse sfruttare il palco dell’Ariston per comunicare una presunta nuova paternità. A rilanciare il tema in diretta è stata la conduttrice Caterina Balivo, facendo riferimento alle notizie circolate sulla stampa di gossip.

Al centro delle indiscrezioni anche il nome di Giulia Honegger, indicata come attuale compagna dell’artista. Secondo i rumors, la coppia sarebbe in attesa di un figlio. Fedez ha però preso le distanze da queste voci, definendosi estraneo a quanto riportato.

Il cantante ha ribadito che la sua presenza al Festival sarà concentrata esclusivamente sulla musica. Sul palco si esibirà insieme a Marco Masini, senza spazio per comunicazioni legate alla sfera privata.