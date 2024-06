Ferragni smentisce notizie su divorzio da Fedez: Senza fondamento

L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni.

Tutto smentito, ora, dall'avvocato della Ferragni

Attualità - "L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni". Così in una nota il legale di Ferragni, che smentisce le notizie sul divorzio da Fedez circolate in queste ore sui media. Le indiscrezioni, partite dal sito di Fabrizio Corona 'Dillinger news', parlano di una richiesta di divorzio avanzata dalla stessa Ferragni, in seguito alla quale l'influencer avrebbe chiesto a Fedez una cifra di 40mila euro al mese come mantenimento. Tutto smentito, ora, dall'avvocato della Ferragni.