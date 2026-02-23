Benjamin Zongo trovato morto a Fossano, mistero sulle cause

Benjamin Zongo è morto a 27 anni nella sua casa di Fossano, trovato senza vita per cause ancora sconosciute. L’attaccante del Movi Centallo, atteso ai 28 anni a luglio, era rientrato in campo dopo un periodo di stop.

Il calcio dilettantistico del Cuneese piange Benjamin Zongo, attaccante del Movi Centallo, trovato senza vita nella sua abitazione di Fossano. Aveva 27 anni e avrebbe compiuto 28 anni nel mese di luglio.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulle cause del decesso. Le circostanze restano da chiarire e non sono stati diffusi dettagli su quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.

Leggi anche: Mistero a Garzeno: Ex vicesindaco trovato morto, accoltellato nella sua abitazione

Originario della Costa d’Avorio, Zongo aveva costruito il suo percorso calcistico tra Italia e Francia. In Piemonte aveva indossato le maglie della Monregale in Prima Categoria e del Benarzole in Promozione, prima di arrivare al Centallo.

In precedenza aveva giocato anche in Francia con il Racing Club di Parigi, nella National 2. In questa stagione era tornato all’attività agonistica dopo una pausa, scegliendo di ripartire proprio dal Movi Centallo.

Il club lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio, parlando di un ragazzo sempre sorridente e benvoluto da tutto lo spogliatoio. Un legame forte, costruito dentro e fuori dal campo, che oggi lascia un vuoto profondo tra compagni e dirigenti.