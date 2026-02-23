Visite ortopediche gratuite ad Albiano Magra con lo specialista Giovanni Pesenti Barili

Giovanni Pesenti Barili torna ad Albiano Magra per visite ortopediche gratuite contro le malattie articolari, promosse dalla Croce Rossa locale. L’iniziativa si terrà il 28 febbraio con prenotazione obbligatoria per gestire l’afflusso.

Sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 13, la sede della Croce Rossa di Albiano Magra in via Don Corsini 77 ospiterà una giornata dedicata alla prevenzione ortopedica. A visitare gratuitamente i cittadini sarà l’ortopedico Giovanni Pesenti Barili, già protagonista delle precedenti edizioni.

L’iniziativa rientra nel programma “Albiano in salute tutto l’anno”, promosso dal Comitato locale della Croce Rossa guidato da Marcello Lo Presti. Negli anni il progetto ha coinvolto numerosi specialisti volontari, offrendo controlli mirati e attività di prevenzione su diverse patologie.

Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0187 415493 negli orari d’ufficio. La richiesta è elevata e l’organizzazione ha scelto di regolare gli accessi per garantire visite accurate a tutti i pazienti.

Durante la giornata, lo specialista si occuperà soprattutto di patologie degenerative come l’artrosi di anca e ginocchio, frequente tra le persone anziane. Saranno fornite indicazioni su eventuali interventi protesici, sulle tecniche chirurgiche oggi disponibili, comprese quelle mini invasive e robotiche, e sui percorsi riabilitativi.

Spazio anche ai problemi della spalla, come le lesioni della cuffia dei rotatori, oggi trattabili con tecniche artroscopiche, e alle neuropatie da compressione come la sindrome del tunnel carpale, spesso legata alle attività lavorative.

L’attenzione non sarà rivolta solo agli adulti. In caso di presenza di bambini e adolescenti, verranno valutate condizioni come piede piatto e scoliosi, con indicazioni per un eventuale percorso di controllo o trattamento.

I dati demografici della Lunigiana spiegano la forte adesione a iniziative di questo tipo. L’indice di vecchiaia supera quota 325, con oltre il 31% dei residenti sopra i 65 anni. Alta anche la diffusione di malattie croniche, dal diabete alle patologie cardiache e respiratorie.

Proprio per rispondere a questi bisogni, il comitato ha sviluppato negli anni la “Cittadella della salute”, un calendario di giornate gratuite che coinvolge circa 50 specialisti. Le attività, distribuite lungo nove mesi, puntano a intercettare precocemente i problemi più diffusi sul territorio.