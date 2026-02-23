Bimbo ferito a Chieri, grave dopo la caduta in casa

Un bimbo di cinque mesi è ricoverato in condizioni critiche dopo una caduta avvenuta in casa a Chieri mentre era in braccio alla madre colta da un malore. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.

Un neonato di cinque mesi lotta tra la vita e la morte all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo un incidente domestico avvenuto venerdì a Chieri. Il piccolo avrebbe riportato un trauma alla testa mentre si trovava in casa con i genitori.

Secondo quanto riferito inizialmente dalla madre, il bambino era tra le sue braccia quando la donna è stata colta da un malore improvviso. In quel momento il piccolo sarebbe caduto, battendo la testa. Subito è scattata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Chieri. Entrambi, madre e figlio, sono stati soccorsi, ma le condizioni del neonato sono apparse subito molto serie.

I militari stanno cercando di chiarire ogni passaggio della vicenda. La donna è stata ascoltata nuovamente nelle ultime ore per verificare con precisione la dinamica dei fatti e raccogliere ulteriori elementi utili.

L’indagine, coordinata dalla procura di Torino, al momento non vede persone indagate. Gli accertamenti proseguono senza escludere alcuna possibilità, mentre i medici continuano a monitorare il bambino ricoverato in prognosi riservata.