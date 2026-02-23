Bimba investita e uccisa a Vernio, indagato un 25enne

Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata investita a Mercatale di Vernio, sfuggita al controllo di un’adulta e finita in strada all’improvviso. L’impatto è stato violentissimo, inutili i soccorsi.

Una tragedia ha colpito la comunità di Mercatale di Vernio, nel Pratese, nella serata di domenica 22 febbraio. Una bambina di tre anni è stata travolta da un’auto lungo la regionale 325, in località Le Piana, a pochi passi da casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola si trovava con un’amica della madre a cui era stata affidata per poco tempo. In un attimo è sfuggita al controllo dell’adulta e ha raggiunto la carreggiata proprio mentre stava arrivando una vettura.

L’impatto è stato molto violento e ha sbalzato la bambina per diversi metri. I sanitari della Croce Rossa di Vernio e della Misericordia di Vaiano sono intervenuti rapidamente e hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

La madre, che si trovava nelle vicinanze, ha accusato un grave malore ed è stata assistita dal personale medico presente sul posto.

Alla guida dell’auto c’era un giovane italiano di 25 anni. Il conducente si è fermato subito dopo l’urto per prestare soccorso, ma non ha potuto evitare l’investimento. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il ragazzo risulta indagato, atto necessario per consentire gli accertamenti, compresa l’autopsia.

Gli investigatori, al momento, ritengono che si sia trattato di un evento imprevedibile, legato al movimento improvviso della bambina.

Il dramma ha scosso profondamente il paese, proprio mentre si concludeva la tradizionale Festa della Polenta. La sindaca Maria Lucarini ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, mentre i comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo hanno sospeso gli appuntamenti istituzionali previsti.

Nella stessa giornata si era verificato anche un altro incidente stradale sul territorio, senza conseguenze gravi, che aveva coinvolto l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni mentre viaggiava in scooter.