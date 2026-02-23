ASUSTOR Flashstor cambia la musica liquida con storage NVMe silenzioso

Home / Social News / ASUSTOR Flashstor cambia la musica liquida con storage NVMe silenzioso

ASUSTOR lancia Flashstor e punta sulla musica liquida grazie a storage NVMe silenzioso e veloce. I nuovi NAS full flash eliminano rumori e rallentamenti, gestendo librerie audio in alta risoluzione con accesso immediato e stabile.

ASUSTOR Flashstor cambia la musica liquida con storage NVMe silenzioso