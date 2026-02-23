ASUSTOR Flashstor cambia la musica liquida con storage NVMe silenzioso
ASUSTOR lancia Flashstor e punta sulla musica liquida grazie a storage NVMe silenzioso e veloce. I nuovi NAS full flash eliminano rumori e rallentamenti, gestendo librerie audio in alta risoluzione con accesso immediato e stabile.
La serie Flashstor di ASUSTOR si fa strada tra gli appassionati di Hi-Fi, spinta da prestazioni elevate e totale assenza di rumore. I sistemi basati su memoria NVMe stanno sostituendo i tradizionali NAS con dischi meccanici, offrendo una gestione più fluida delle librerie musicali digitali.
Negli impianti domestici più recenti, il NAS non è più un semplice archivio. Diventa invece il punto centrale da cui parte tutta la riproduzione. La scelta della sorgente dati conta quanto quella di DAC e streamer, soprattutto per chi utilizza file in alta risoluzione come FLAC o DSD.
Leggi anche: Editing video 4K: connettività 10GbE e le unità NVMe dei NAS ASUSTOR
Uno dei vantaggi più evidenti è il silenzio. L’assenza di parti in movimento elimina vibrazioni e rumori, permettendo di collocare il dispositivo direttamente nel rack audio senza interferenze durante l’ascolto.
Le unità NVMe garantiscono tempi di risposta immediati. Anche raccolte con migliaia di album restano scorrevoli nella navigazione, con copertine e metadati sempre pronti. L’esperienza con software come Roon risulta più reattiva e continua, senza attese.
Tra i modelli più interessanti c’è il Flashstor 6, pensato per chi cerca un sistema compatto ma completo. Dispone di sei slot per SSD M.2 e connessioni versatili, tra cui USB ad alta velocità e uscita ottica S/PDIF, caratteristiche che lo rendono adatto anche a impianti evoluti.
Il calo dei prezzi delle tecnologie flash ha reso queste soluzioni più accessibili. Sempre più utenti scelgono dispositivi dedicati, abbandonando configurazioni improvvisate o rumorose in favore di sistemi stabili e progettati per il multimedia.
La connettività è un altro punto forte. Le porte di rete fino a 10 GbE nei modelli più avanzati permettono trasferimenti rapidi e la gestione simultanea di più zone di ascolto, senza rallentamenti o interruzioni.
Compatibilità ampia e supporto ai principali protocolli completano il quadro. I NAS Flashstor si integrano facilmente in ambienti già esistenti, offrendo una soluzione affidabile per chi vuole unire tecnologia informatica e qualità audio.