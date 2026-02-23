Nintendo a Casa Sanremo con Switch 2 e nuove esperienze di gioco

Nintendo arriva a Casa Sanremo per il Festival con Switch 2 e nuove esperienze di gioco, portando postazioni dedicate e titoli iconici per coinvolgere artisti e ospiti nello spazio digitale FUTURA HUB.

Dal 23 febbraio al 1° marzo Nintendo entra a Casa Sanremo con uno spazio dedicato al pubblico del Festival della canzone italiana. All’interno del FUTURA HUB, area digitale ideata da Futura Company, gli ospiti possono mettersi alla prova con due postazioni della nuova Nintendo Switch 2.

L’iniziativa punta a offrire momenti di intrattenimento diretto tra una pausa e l’altra degli eventi. I visitatori possono sfidarsi con titoli pensati per il gioco immediato e competitivo, come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, in un ambiente che mescola musica, tecnologia e produzione di contenuti.

Il FUTURA HUB si presenta come uno spazio dedicato alle esperienze dei brand e alla creazione cross-mediale. Qui si incontrano linguaggi diversi, dalla musica al gaming, con l’obiettivo di sperimentare nuove forme narrative e coinvolgere professionisti e artisti presenti a Sanremo.

La presenza di Nintendo si inserisce in un percorso che guarda alla contaminazione tra intrattenimento e cultura pop. L’operazione si lega anche all’attesa per l’uscita cinematografica di Super Mario Galaxy - Il Film, rafforzando il legame tra videogioco e grande schermo.

La console protagonista è l’ultima arrivata della casa giapponese, disponibile dallo scorso giugno dopo otto anni dal modello precedente. Offre prestazioni migliorate, display Full HD da 7,9 pollici, supporto fino al 4K e nuove funzioni online come GameChat, oltre ai Joy-Con aggiornati con controlli più versatili.

Tra i giochi presenti spicca Mario Kart World, che amplia la formula classica con gare fino a 24 giocatori e una mappa esplorabile senza vincoli di tracciato. Accanto, Donkey Kong Bananza propone un’avventura in 3D ambientata in un mondo sotterraneo, dove il protagonista combatte nemici e ostacoli per aiutare Pauline, anche in modalità cooperativa.