Incidente a Sanremo per troupe Rai e band Animeniacs

Rosanna Cacio resta coinvolta in un incidente in galleria mentre viaggia verso Sanremo con la troupe Rai, a causa di un tamponamento ad alta velocità. Coinvolta anche una band diretta al Festival, con feriti e momenti di panico.

Un viaggio di lavoro verso Sanremo si è trasformato in un pomeriggio di paura per la troupe del programma La Volta Buona. Il van su cui viaggiavano, partito da Genova, è rimasto coinvolto in un incidente all’interno di una galleria autostradale.

A bordo c’erano quattro persone: l’inviata Rosanna Cacio, un film maker e due autori. Secondo quanto raccontato dalla giornalista, il mezzo procedeva a velocità sostenuta nonostante le richieste di rallentare. Poco dopo, il van ha tamponato un altro veicolo, che si è ribaltato violentemente.

Leggi anche: Sanremo 2024 - Agcom: Sanzione a Rai per pubblicità occulta

«Quando ho visto l’auto capovolta ho pensato che non ci fosse più nulla da fare», ha raccontato Cacio, descrivendo attimi concitati subito dopo lo schianto. È stata lei a chiamare i soccorsi, arrivati in breve tempo insieme a vigili del fuoco e polizia.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la band pisana Animeniacs, diretta in città per un’esibizione legata alla settimana del Festival. Tre componenti sono riusciti a uscire da soli dall’auto, mentre una ragazza è rimasta incastrata ed è stata liberata dai soccorritori prima di essere affidata ai sanitari.

Nonostante lo shock e le ferite, i musicisti hanno subito manifestato la volontà di salire comunque sul palco. «Siete vivi, questo conta», ha detto Cacio, ricordando il momento subito dopo l’incidente.

Tra i feriti c’è il cantante Daniel Fantini, che ha riportato la frattura scomposta di una vertebra. Un’altra componente del gruppo dovrà essere operata nei prossimi giorni. Le condizioni sono serie, ma nessuno è in pericolo di vita.

La band ha deciso di confermare la propria presenza allo spettacolo organizzato da Mondadori e TV Sorrisi e Canzoni, trasformando l’esibizione in un gesto simbolico dopo la paura vissuta poche ore prima.