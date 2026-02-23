Mariangela Spedicato, addio alla pioniera tra le prime donne carabiniere

Mariangela Spedicato è morta a 51 anni dopo una lunga malattia, lasciando un segno nell’Arma come tra le prime donne carabiniere. Originaria di Carmiano, aveva raggiunto il grado di luogotenente distinguendosi anche per la sua formazione in psicologia.

Si è spenta a 51 anni Mariangela Spedicato, luogotenente dei carabinieri originaria di Carmiano, in provincia di Lecce. Da tempo combatteva contro un tumore che l’aveva costretta a lasciare il servizio prima del previsto. La notizia ha colpito profondamente sia il suo paese natale sia l’Arma.

Entrata nei carabinieri partecipando al primo concorso aperto alle donne, aveva intrapreso un percorso allora ancora raro. Con impegno e determinazione era riuscita a farsi strada fino a diventare una delle prime marescialle in Italia, assumendo incarichi di rilievo soprattutto in Veneto.

Nel corso degli anni aveva unito alla carriera militare anche lo studio, conseguendo la laurea in Psicologia. Questa preparazione si rifletteva nel modo di lavorare: rigore e disciplina, ma anche attenzione alle persone e capacità di ascolto, qualità che colleghi e cittadini le riconoscevano.

A Carmiano il suo nome è legato non solo alla divisa, ma anche al carattere diretto e alla disponibilità verso gli altri. Chi l’ha conosciuta ricorda una donna determinata, capace di affrontare anche la malattia senza mai perdere lucidità e dignità.

Con la sua scomparsa, l’Arma perde una delle sue prime protagoniste in uniforme, simbolo di una stagione di cambiamento che ha aperto la strada a molte altre donne.