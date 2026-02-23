Bimbo di 5 anni muore soffocato a cena con un wurstel a Sestu

Lorenzo Corona, 5 anni, è morto soffocato durante la cena per un wurstel che gli ha bloccato le vie respiratorie. La tragedia è avvenuta a Sestu domenica sera, sotto gli occhi dei genitori che hanno tentato di salvarlo.

Una cena in famiglia si è trasformata in tragedia a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. Lorenzo Corona, 5 anni, ha perso la vita dopo aver ingerito un boccone di wurstel che gli ha impedito di respirare.

L’episodio è avvenuto domenica intorno alle 20.30, mentre il bambino era a tavola con i genitori. Improvvisamente il piccolo ha mostrato segni di soffocamento. I familiari sono intervenuti subito, cercando di liberargli le vie aeree.

Nel frattempo è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le manovre sono andate avanti per oltre quaranta minuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto durante la serata.

Il dramma si è consumato interamente davanti ai genitori, che hanno assistito ai momenti più difficili e provato fino all’ultimo a salvare il figlio.