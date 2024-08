Cermenate: muore bimbo di 4 anni caduto in piscina

Il bimbo di quattro anni che era caduto in una piscina a Cermenate, in provincia di Como, è deceduto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale. L'incidente era avvenuto domenica scorsa presso un centro sportivo locale. Il piccolo, recuperato dai bagnini in stato di incoscienza, era stato prontamente trasportato all'ospedale di Bergamo tramite elisoccorso. Nonostante gli sforzi incessanti dei medici, il bambino non si è mai ripreso, rimanendo in terapia intensiva fino al momento del decesso.

La comunità di Lomazzo, dove il bambino viveva con la famiglia, è in lutto. I carabinieri stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi, si considera che il bambino possa aver accusato un malore subito dopo essersi tuffato. La Procura potrebbe decidere di aprire un fascicolo e disporre un'autopsia per determinare le cause precise della morte.

Questo tragico evento segue di pochi giorni un altro incidente simile avvenuto al Parco Aquaneva di Inzago, nel Milanese, dove una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina durante una gita con il centro estivo dell'oratorio. Anche in quel caso, nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento immediato in ospedale, la bambina è deceduta dopo quattro giorni di ricovero.

L'area della piscina di Cermenate è stata chiusa al pubblico per permettere agli ispettori di condurre le verifiche necessarie. Le autorità stanno esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza del centro sportivo per ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.