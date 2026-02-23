Kim Jong Un rieletto segretario del Partito dei Lavoratori in Corea del Nord

Kim Jong Un resta alla guida del Partito dei Lavoratori dopo il congresso quinquennale. La rielezione è arrivata con il voto dei delegati e segna continuità al vertice del potere nordcoreano, mentre Pechino rilancia i rapporti.

Kim Jong Un è stato confermato alla guida del Partito dei Lavoratori, al termine del congresso che si svolge ogni cinque anni. La notizia è stata diffusa dall’agenzia ufficiale nordcoreana, che ha parlato di una scelta condivisa da tutti i delegati presenti.

Secondo quanto riferito, la rielezione è arrivata in modo compatto durante il nono congresso del partito, consolidando ancora una volta il ruolo di Kim al vertice del Paese. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti politici più rilevanti per la leadership di Pyongyang.

Da Pechino è arrivato subito un messaggio di apertura. Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Kim, parlando di un nuovo passo nei rapporti tra i due Paesi. Nel messaggio, Xi ha ribadito la volontà di rafforzare l’amicizia tra Cina e Corea del Nord.

Il leader cinese ha anche fatto riferimento alla fase internazionale attuale, definita come un periodo segnato da cambiamenti profondi. In questo scenario, Pechino punta a mantenere saldo il legame con Pyongyang.