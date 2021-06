Corea del Nord : preoccupazione per la salute di Kim Jong-un

"La gente ha avuto il cuore spezzato nel vedere il rispettato segretario generale sembrare più magro", ha commentato la televisione di stato in un'intervista in cui un cittadino ha espresso. I timori per ladi Kim sono stati alimentati anche da un telegiornale in onda sulla stessa emittente di stato in cui il segretario generale ha perso "una notevole quantità di peso" e sul cinturino insolitamente stretto.

Altre News per: coreanordpreoccupazionesalutejong