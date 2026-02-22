Sgarbi, la figlia Evelina attacca sulle condizioni del padre e sulle cure

Evelina Sgarbi accusa il padre Vittorio Sgarbi di non stare bene e punta il dito su gestione e cure, dopo aver chiesto un amministratore di sostegno. In tv ribadisce dubbi su documenti medici e condizioni reali.

La frattura in famiglia resta aperta. Evelina Sgarbi è tornata a parlare pubblicamente del padre Vittorio Sgarbi, sostenendo che le sue condizioni non siano quelle raccontate finora. In televisione ha ribadito di aver chiesto la nomina di un amministratore di sostegno perché, a suo dire, il critico non sarebbe più in grado di gestire i propri interessi.

La giovane contesta anche il lavoro dei consulenti coinvolti nella valutazione. Secondo lei, gli accertamenti sarebbero stati condotti senza documentazione completa. «È stata una farsa», ha detto, lamentando una ricostruzione dei fatti che ritiene distorta.

Nel frattempo, il diretto interessato ha preso le distanze dalla vicenda mediatica. In una recente intervista ha spiegato di voler essere lasciato tranquillo, senza trasformare la situazione personale in uno spettacolo pubblico.

Evelina ha poi rivolto critiche a Sabrina Colle, compagna del padre, sostenendo che mancherebbe trasparenza sui documenti sanitari. Ha aggiunto di non aver ricevuto contatti diretti dal genitore, alimentando ulteriormente il clima di distanza.

Il racconto si è soffermato anche su un’udienza dello scorso ottobre. «Quando l’ho visto ho capito com’era davvero», ha spiegato, parlando di un cambiamento evidente. Per lei le immagini bastano a descrivere la situazione, che non giudica in miglioramento nonostante le aspettative.