Sei Nazioni, Francia domina l'Italia 33-8 a Lille

La Francia supera l’Italia a Lille con un netto 33-8, imponendosi grazie a un avvio aggressivo e cinque mete complessive. Gli azzurri restano in partita solo nel primo tempo con Capuozzo e Garbisi.

La Francia fa valere il fattore campo e batte l’Italia 33-8 nella terza giornata del Sei Nazioni, giocata a Lille. I padroni di casa partono forte e mettono subito pressione agli azzurri, trovando spazio e ritmo fin dai primi minuti.

Nella prima mezz’ora arrivano tre mete francesi con Bielle-Biarrey, Meafou e Ramos, che costruiscono un vantaggio consistente. L’Italia prova a reagire e accorcia con la meta di Capuozzo, seguita dal calcio di Garbisi che fissa il punteggio sul 19-8 all’intervallo.

Nel secondo tempo la Francia riprende il controllo del gioco e allunga definitivamente. Le mete di Drean e Gailleton chiudono i conti, portando il risultato sul definitivo 33-8 e lasciando pochi margini di replica agli azzurri.