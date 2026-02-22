Dario Marini trovato morto in Trentino, indagini sugli ultimi spostamenti

Dario Marini è stato trovato morto nelle campagne del Trentino dopo una settimana di ricerche, partite dalla sua scomparsa il 15 febbraio. Il 39enne di Padova era sparito senza lasciare tracce, dopo spostamenti tra più regioni.

È finita nel modo più tragico la vicenda di Dario Marini, 39 anni, residente a Padova. Il suo corpo è stato individuato nella mattinata del 22 febbraio nelle campagne del Trentino, a circa una settimana dalla scomparsa denunciata dalla famiglia.

Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dalla sua auto, una Fiat 500L bianca, che era stata già segnalata nei giorni precedenti davanti al cimitero di Sabbionara, ad Avio. Proprio la presenza della vettura in quella zona aveva indirizzato le ricerche degli investigatori.

Leggi anche: Novara, 16enne scomparso trovato morto: Dario Cipullo rinvenuto nel Canale Cavour Dario Cipullo, 16 anni di Novara scomparso dopo una cena natalizia con i compagni di rugby, è stato trovato senza vita nel Canale Cavour.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione le ultime ore dell’uomo. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle circostanze della morte.

La scomparsa risale al 15 febbraio. Le verifiche hanno portato a tracciare un percorso complesso: Marini sarebbe stato inizialmente a Bologna, per poi rientrare in Veneto e infine raggiungere il Trentino. Una sequenza di spostamenti che ha reso più difficili le ricerche e lasciato diversi interrogativi.

Non vedendolo rientrare, i familiari avevano presentato subito denuncia. L’appello per ritrovarlo si era diffuso rapidamente anche a livello istituzionale, coinvolgendo le autorità locali e regionali.

Dario Marini lavorava nell’impresa di famiglia, con sede a Rubano, attiva nei lavori stradali. Il padre, Ermenegildo, è conosciuto nel territorio padovano per la sua attività imprenditoriale. La notizia della morte ha colpito profondamente il quartiere di Chiesanuova, dove il 39enne viveva, e l’ambiente lavorativo che frequentava ogni giorno.