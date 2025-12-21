Novara, 16enne scomparso trovato morto: Dario Cipullo rinvenuto nel Canale Cavour

Dario Cipullo, 16 anni di Novara scomparso dopo una cena natalizia con i compagni di rugby, è stato trovato senza vita nel Canale Cavour. La tragedia si è consumata nel fine settimana, a pochi giorni dalla sua scomparsa.

È stato trovato senza vita Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni di cui si erano perse le tracce a Novara nella notte tra venerdì e sabato, dopo una cena natalizia con i compagni della squadra di rugby.

Il corpo è stato individuato domenica 21 dicembre poco dopo mezzogiorno nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dalla città e non lontano dal casello di Novara Ovest sull’A4.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire le ultime ore del giovane e chiarire le cause della morte. Dai primi racconti emersi, il 16enne quella sera avrebbe bevuto più del dovuto.

Secondo quanto riferito, intorno all’una di notte Dario sarebbe stato riaccompagnato a casa dal padre di un amico, al termine della cena con un gruppo di ragazzi. Sarebbe sceso dall’auto a circa quaranta metri dall’abitazione, in un punto comunque distante diversi chilometri dal luogo del ritrovamento.

Prima che il telefono risultasse spento, avrebbe inviato a un amico un messaggio vocale con contenuti poco comprensibili e parole confuse. Di lui non si avevano più notizie dalla sera di venerdì 19 dicembre: frequentava il secondo anno dell’istituto Fauser e aveva partecipato a una cena in un alloggio di corso Garibaldi.

L’ultimo avvistamento collocato dai riscontri disponibili risale all’una di notte nei pressi del supermercato Conad di strada Biandrate. A lanciare l’allarme erano stati i genitori, preoccupati anche perché il cellulare risultava spento, circostanza ritenuta insolita.

Alle ricerche hanno preso parte carabinieri, polizia e volontari, tra cui il Corpo Aib di Bellinzago Novarese e la polizia locale di Trecate, con l’impiego anche di un cane molecolare. Le attività si sono concluse con il rinvenimento nel canale.

Il club in cui militava, il Rugby Gattico, ha diffuso un messaggio chiedendo rispetto e riservatezza per la famiglia. Per la scomparsa del ragazzo, Provincia e Comune di Novara hanno annullato la “calata dei Babbi Natale” prevista domenica 21 dicembre alle 16.30; la Provincia ha inoltre espresso le condoglianze ufficiali a nome del presidente Marco Caccia e dell’amministrazione.