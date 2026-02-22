Mary Trump: la nipote critica Donald Trump e mette in dubbio il suo equilibrio

Mary Trump attacca Donald Trump e parla di un peggioramento legato ai suoi comportamenti pubblici. La psicologa e nipote del presidente descrive segnali evidenti anche senza diagnosi clinica.

Mary Trump torna a parlare dello zio Donald e lo fa con parole nette. Intervistata durante la trasmissione televisiva “In altre parole” , la psicologa ha espresso forti dubbi sulle condizioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, osservando da vicino il suo comportamento pubblico.

Pur evitando di formulare una diagnosi, ha spiegato che non ritiene necessario un giudizio clinico per cogliere segnali evidenti. Secondo Mary Trump, lo zio mostrerebbe difficoltà sul piano emotivo, cognitivo e psicologico, a cui si aggiungerebbero anche problemi di natura fisica sempre più visibili.

Nel suo intervento ha descritto un modo di esercitare il potere segnato da toni duri e atteggiamenti intimidatori. Comportamenti che, a suo avviso, non sarebbero segno di forza ma piuttosto il riflesso di fragilità profonde e radicate.

Non è la prima volta che Mary Trump prende posizione in pubblico contro il parente. Negli anni ha più volte criticato apertamente il presidente, contribuendo ad alimentare un dibattito che resta acceso attorno alla figura di Donald Trump e al suo stile di leadership.