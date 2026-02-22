Telefonata sospetta a C-Span, spunta John Barron e ricorda Donald Trump

Un uomo si presenta come John Barron e critica la Corte Suprema in diretta tv dopo la bocciatura dei dazi voluti da Trump, ma la voce e il nome riaccendono i sospetti su un possibile intervento dello stesso ex presidente.

Durante una trasmissione dell’emittente C-Span, dedicata al commento sulla decisione della Corte Suprema di annullare i dazi introdotti da Donald Trump, un intervento telefonico ha attirato subito l’attenzione. Un uomo dalla Virginia si è presentato come John Barron, dichiarando di voler esprimere il proprio dissenso.

Il nome non è passato inosservato. In passato, infatti, lo stesso Trump aveva utilizzato proprio questo pseudonimo nei rapporti con i giornalisti. Una coincidenza che ha alimentato dubbi e curiosità tra gli spettatori e sui social.

Appena iniziato il collegamento, il tono dell’intervento è apparso deciso. “È la decisione peggiore mai presa, una scelta terribile”, ha detto l’uomo, usando un modo di parlare che molti hanno trovato familiare. L’accento, il ritmo e alcune espressioni richiamavano da vicino lo stile comunicativo dell’ex presidente.

La voce, leggermente più acuta rispetto a quella abituale di Trump, non ha dissipato i sospetti. Anzi, diversi ascoltatori hanno notato una forte somiglianza, soprattutto nei passaggi più enfatici e nelle pause.

Nel corso della telefonata, il presunto Barron ha attaccato duramente alcuni esponenti democratici. Ha preso di mira Hakeem Jeffries e Chuck Schumer con parole pesanti, sostenendo che le loro posizioni non rappresentano “i veri americani”.