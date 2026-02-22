Milano Cortina 2026, Israele ritira il bob a quattro dopo sostituzione irregolare

Israele si ritira dal bob a quattro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 dopo una sostituzione irregolare legata a una falsa malattia. Il Comitato olimpico interviene e ferma la squadra prima delle ultime due discese.

Colpo di scena nell’ultima giornata del bob a quattro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La squadra di Israele non si è presentata al via delle ultime due manche, quelle decisive per l’assegnazione delle medaglie, in programma domenica 22 febbraio.

Dietro la scelta c’è una decisione del Comitato olimpico nazionale, arrivata dopo un tentativo non conforme al regolamento da parte del team. Gli atleti avrebbero cercato di inserire in gara la riserva Ward Fawarseh al posto di un titolare.

Per rendere possibile il cambio, uno dei componenti della squadra avrebbe dichiarato di essere malato, attivando così la procedura prevista in caso di indisponibilità per motivi di salute. La sostituzione, infatti, è consentita solo in presenza di condizioni mediche certificate.

La situazione è però emersa in breve tempo. Lo stesso atleta avrebbe riconosciuto l’irregolarità del comportamento, spingendo il Comitato a prendere una posizione netta. La squadra è stata quindi esclusa dalla competizione prima delle ultime discese.

Il Comitato olimpico israeliano ha ribadito una linea dura, giudicando inaccettabile qualsiasi violazione delle regole e dei principi di fair play, e ha optato per il ritiro immediato dell’equipaggio.

A ricostruire quanto accaduto è intervenuto anche AJ Edelman, figura di riferimento del gruppo. In un messaggio pubblicato sui social, ha spiegato che il piazzamento era ormai definito e che la squadra voleva offrire alla riserva l’opportunità di gareggiare.

Il tentativo, però, non ha rispettato i criteri richiesti dal regolamento. “Abbiamo cercato di effettuare una sostituzione, ma non nel modo corretto”, ha ammesso Edelman, confermando la decisione di ritirarsi dalla gara.

Nonostante l’epilogo, il gruppo ha rivendicato il percorso fatto, sottolineando il valore dell’esperienza olimpica e il significato della partecipazione per il movimento del bob israeliano.