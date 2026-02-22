Genoa Torino tra proteste e rosso a Ilkhan, rigore negato scatena le polemiche

Genoa Torino finisce 3-0 tra polemiche per un possibile rigore non concesso e il rosso a Ilkhan. Episodi decisivi nel finale del primo tempo al Ferraris con proteste accese dei granata.

La sfida tra Genoa e Torino, giocata al Ferraris e vinta 3-0 dai rossoblù, è stata segnata da due episodi che hanno acceso la partita poco prima dell’intervallo. I granata hanno contestato una decisione arbitrale chiave, mentre i liguri hanno poi approfittato della superiorità numerica.

Al 43’ del primo tempo nasce la prima protesta. Su un calcio d’angolo per il Torino, dopo un colpo di testa in area, arriva una conclusione al volo che viene deviata da Ekuban. Il pallone colpisce il braccio dell’attaccante del Genoa, che si trova a pochi passi dalla porta con il braccio piuttosto largo.

I giocatori granata circondano subito l’arbitro chiedendo il rigore. Il contatto con il braccio è evidente anche dalle immagini, ma dopo un controllo al Var il direttore di gara Guida decide di non intervenire e lascia proseguire tra le proteste del Torino.

La tensione cresce e nel recupero del primo tempo arriva un altro episodio pesante. Al 47’, Ilkhan entra in modo duro su Colombo a centrocampo. Questa volta l’arbitro non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso diretto, lasciando il Torino in dieci uomini.

Due decisioni ravvicinate che cambiano l’inerzia della gara e alimentano le polemiche, con i granata furiosi per il mancato rigore e costretti poi a giocare in inferiorità numerica per tutta la ripresa.