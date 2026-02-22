Federica Pellegrini ricorda Domenico Caliendo e denuncia il dolore per la sua morte

Federica Pellegrini interviene dopo la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto a Napoli per un trapianto non riuscito. La campionessa ha condiviso un messaggio sui social rivolto alla madre Patrizia.

La morte del piccolo Domenico Caliendo ha scosso profondamente il Paese. Il bambino, originario di Nola, aveva appena due anni e mezzo. La notizia si è diffusa rapidamente, accompagnata da centinaia di messaggi di cordoglio rivolti alla madre Patrizia e ai familiari.

Tra le voci più note, quella di Federica Pellegrini, che ha scelto Instagram per esprimere rabbia e tristezza. La campionessa ha scritto parole dirette, senza filtri, parlando di una perdita che “strappa l’anima” e ribadendo che un bambino non dovrebbe mai pagare per errori di altri.

Sotto il post si sono raccolti migliaia di commenti. Utenti comuni e personaggi pubblici hanno lasciato messaggi di vicinanza, preghiere e pensieri per la famiglia. Pellegrini, oltre al messaggio pubblico, ha contattato in privato la madre del piccolo per farle arrivare il suo sostegno.

Lo scatto condiviso, con la mamma che tiene in braccio Domenico, restituisce tutta la delicatezza di una storia che ha colpito molti. Un’immagine semplice, che racconta più di tante parole il legame tra madre e figlio.

Il bambino è morto sabato 21 febbraio, intorno alle 9.20, all’ospedale Monaldi di Napoli. Era ricoverato dopo un trapianto non riuscito ed era mantenuto in vita grazie a un macchinario Ecmo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche.

Resta il dolore della famiglia e una mobilitazione spontanea di affetto, che continua a crescere anche sui social, dove il nome del piccolo Domenico è diventato simbolo di una tragedia che ha toccato tutti.