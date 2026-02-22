Luciano Capasso trovato morto a Saint Moritz, travolto da una bufera di neve

Luciano Capasso è morto travolto da una bufera di neve durante un’escursione a Saint Moritz. Il 25enne di Qualiano lavorava come autista in un hotel e si trovava a 2700 metri quando è stato sorpreso dal maltempo.

Il corpo di Luciano Capasso, 25 anni, è stato recuperato sulle montagne sopra Saint Moritz dopo cinque giorni di ricerche. Il giovane, originario di Qualiano in provincia di Napoli, risultava disperso da quando era uscito per un’escursione in quota.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia svizzera, il ragazzo si trovava a circa 2700 metri quando è stato colto da una violenta bufera di neve. Le condizioni meteo avverse lo avrebbero sorpreso improvvisamente, impedendogli di rientrare e facendo perdere ogni contatto.

Leggi anche: Luciano Capasso disperso a Saint Moritz, la madre offre 10mila euro per ritrovarlo Luciano Capasso è sparito il 18 febbraio durante un’escursione a Saint Moritz, probabilmente a causa delle condizioni meteo difficili.

Capasso lavorava come autista per una struttura alberghiera della zona e conosceva il territorio, ma il peggioramento del tempo è stato rapido e intenso. Dopo la sua scomparsa, le ricerche sono scattate subito con l’impiego di squadre specializzate.

A dare conferma del ritrovamento sono stati la madre, Raffaella Grande, e l’avvocato della famiglia, Sergio Pisani. Le operazioni si sono concluse nei giorni scorsi, chiudendo tragicamente una vicenda iniziata come una semplice uscita in montagna.