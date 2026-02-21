Luciano Capasso disperso a Saint Moritz, la madre offre 10mila euro per ritrovarlo

Luciano Capasso è sparito il 18 febbraio durante un’escursione a Saint Moritz, probabilmente a causa delle condizioni meteo difficili. Il 25enne lavorava in un hotel e non è più rientrato dopo una pausa in montagna.

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Luciano Capasso, 25enne originario di Melito di Napoli scomparso durante un’escursione sulle montagne innevate di Saint Moritz, in Svizzera, dove si trovava per lavoro.

Il giovane, impiegato in un hotel della località, aveva deciso di approfittare di una pausa il 18 febbraio per uscire da solo. Non vedendolo rientrare al calare della sera, i colleghi hanno dato l’allarme, facendo partire le operazioni di ricerca.

Le squadre svizzere sono impegnate da giorni, ma il maltempo e le condizioni ambientali complicano gli interventi. L’ultima posizione registrata indica le coordinate 46,43110 Nord e 9,92496 Est, punto da cui si sono perse le sue tracce.

La madre, Raffaella, ha diffuso un appello chiedendo aiuto a chiunque si trovi nella zona. Ha coinvolto guide alpine, escursionisti, rifugisti e volontari, invitando anche chi dispone di droni a contribuire alle ricerche.

Per accelerare le operazioni, la donna ha messo a disposizione una ricompensa di 10mila euro destinata a chi riuscirà a fornire informazioni utili o a individuare il figlio. Ha inoltre chiesto di condividere il più possibile il suo messaggio e di segnalare qualsiasi dettaglio, anche minimo.