Anticiclone sull'Italia, torna il sole e salgono le temperature

Federico Brescia annuncia il ritorno del sole sull’Italia dopo mesi di piogge per effetto dell’anticiclone, con temperature in aumento e cieli più limpidi nel weekend, mentre restano lievi nuvolosità solo su alcune aree del Sud e della Liguria.

Dopo settimane segnate da piogge insistenti, il tempo cambia volto. L’arrivo dell’anticiclone riporta stabilità su gran parte del Paese, con cieli più aperti e un clima decisamente più gradevole già nel fine settimana.

Le perturbazioni si allontanano e lasciano spazio a giornate luminose da Nord a Sud. Le ultime nuvole resistono solo tra l’estremo Sud e la Liguria, ma senza fenomeni rilevanti. Per il resto, domina il sereno e l’aria si fa più mite.

Le temperature iniziano a salire soprattutto durante il giorno. Nelle ore centrali si registrano valori sopra la media stagionale, con condizioni che ricordano già un anticipo di primavera, complice il sole costante.

La prossima settimana proseguirà sulla stessa linea. L’alta pressione si estenderà sul Mediterraneo e impedirà l’ingresso delle perturbazioni atlantiche, mantenendo il tempo asciutto su tutta la penisola e favorendo il graduale assorbimento dell’acqua accumulata nei terreni.

Con la stabilità arrivano anche alcuni effetti tipici. Nelle pianure e nelle valli si formeranno nebbie e nubi basse, soprattutto al mattino e nelle ore serali, mentre colline e montagne resteranno sotto cieli più limpidi.

Al Nord, in particolare, la persistenza della foschia potrà favorire un aumento dello smog. L’aria ferma trattiene le polveri sottili nei bassi strati, con un peggioramento della qualità dell’aria soprattutto nelle grandi città.

Nel dettaglio, domenica 22 si presenta poco nuvolosa al Nord, con addensamenti sul Ponente ligure, mentre Centro e Sud godono di ampie schiarite. Lunedì 23 vede più nubi al Nord, specie sul Levante ligure, e qualche irregolarità tra Toscana e Lazio, con sole prevalente altrove.

Martedì 24 si conferma stabile su tutta Italia, con nebbie sulla Pianura Padana orientale e qualche nube in Liguria. Al Centro e al Sud prevale ancora il tempo sereno o poco nuvoloso.