Carte Pokémon rubate dopo il Lucca Comics, recupero da 20mila euro e due denunce

Un collezionista denuncia il furto di carte Pokémon e One Piece da oltre 20mila euro subito al rientro dal Lucca Comics e le ritrova in vendita online grazie ai codici identificativi.

Carte da collezione di grande valore sparite da uno zaino durante il viaggio di ritorno dal Lucca Comics e poi riapparse su internet. È la vicenda denunciata da un appassionato che ha visto svanire una raccolta di Pokémon e One Piece stimata in oltre 20mila euro.

Il furto risale al 2 novembre. La vittima, rientrando dall’evento toscano, si è accorta della scomparsa delle carte e ha presentato denuncia ai carabinieri di Alpignano, in provincia di Torino. Dopo alcune settimane, navigando online, ha individuato annunci che mostravano oggetti molto simili ai suoi.

Le indagini hanno portato all’identificazione dell’utente che aveva pubblicato gli annunci e, successivamente, a un secondo uomo ritenuto coinvolto. I militari hanno quindi eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati.

Determinanti i numeri seriali e le certificazioni delle carte, che hanno permesso di attribuirne con certezza la proprietà. Una parte consistente della collezione è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Per i due uomini, un 27enne della provincia di Biella e un 44enne del Torinese, è scattata la denuncia con l’accusa di ricettazione.