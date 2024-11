Francesco Totti sorprende Lucca Comics vestito da gladiatore per la parata de Il Gladiatore II

ha sorpreso i partecipanti del& Games 2024 presentandosi in veste di. L'ex capitano della Roma ha preso parte allapromozionale per "IlII", sequel del celebre film di Ridley Scott, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 14 novembre 2024.

La sfilata, organizzata in collaborazione con Eagle Pictures e ideata da QMI, è partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti, attraversando le vie di Lucca per concludersi in Piazza San Michele. Totti, mimetizzato tra i figuranti in abiti d'epoca, ha rivelato la sua identità togliendo l'elmo davanti alla chiesa di San Michele in Foro, suscitando l'entusiasmo del pubblico presente.

Successivamente, l'ex calciatore si è affacciato dal balcone del loggiato pretorio, salutando la folla radunata in piazza. L'evento ha rappresentato uno dei momenti clou della terza giornata del festival, confermando la capacità del Lucca Comics & Games di unire cultura pop e spettacolo.

"Il Gladiatore II", diretto e co-prodotto da Ridley Scott, prosegue la saga iniziata nel 2000, raccontando le vicende di Lucio, interpretato da Paul Mescal, che si trova a combattere nel Colosseo dopo la conquista di Roma da parte di due tirannici imperatori.

La partecipazione di Totti all'evento ha aggiunto un ulteriore elemento di richiamo al festival, sottolineando l'interesse trasversale che il Lucca Comics & Games suscita tra appassionati di diverse generazioni e ambiti culturali.