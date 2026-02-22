Andrea Pignataro supera Ferrero e diventa l'uomo più ricco d'Italia

Andrea Pignataro è diventato l’uomo più ricco d’Italia dopo aver superato Giovanni Ferrero grazie alla crescita di Ion Group. Il patrimonio stimato sfiora i 43 miliardi di dollari, con un margine di circa mezzo miliardo sul rivale.

Andrea Pignataro conquista la vetta della classifica dei miliardari italiani, superando Giovanni Ferrero dopo oltre quattro anni di dominio incontrastato di quest’ultimo. La stima aggiornata del patrimonio lo colloca intorno ai 42,8 miliardi di dollari, con un vantaggio di circa mezzo miliardo.

Il cambio al vertice segna una svolta nel panorama economico nazionale. Ferrero, alla guida del gruppo dolciario noto per prodotti come Nutella e Ferrero Rocher, lascia il primo posto dopo un lungo periodo senza rivali.

Nato a Bologna nel 1970, Pignataro ha costruito la propria carriera tra finanza e tecnologia. Dopo gli studi in Economia e un dottorato in Matematica all’Imperial College di Londra, ha iniziato come trader nella banca d’affari Salomon Brothers.

Nel 1999 ha fondato Ion Group, società specializzata in software finanziari e analisi dei dati. Oggi il gruppo fornisce strumenti a banche centrali, governi e grandi aziende, contribuendo in modo decisivo alla crescita del suo patrimonio.

Nonostante il successo, Pignataro mantiene un profilo discreto. Rilascia poche interviste, evita l’esposizione mediatica e vive lontano dai riflettori, con base a St. Moritz e diverse proprietà internazionali.