Artemis II rinviata per un guasto al razzo Nasa

Paola Cammarota | 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jared Isaacman rinvia Artemis II per un guasto al sistema di elio del razzo, bloccando il lancio previsto a marzo. Il difetto è emerso durante i test notturni e costringe la Nasa a nuovi controlli sul vettore.

Nasa
Artemis II rinviata per un guasto al razzo Nasa

La missione Artemis II non partirà a marzo. Il capo della Nasa, Jared Isaacman, ha confermato lo slittamento dopo che i tecnici hanno rilevato un’anomalia durante le verifiche sul razzo.

Il problema riguarda il flusso di elio in uno degli stadi. Durante i test notturni il sistema non ha funzionato come previsto, impedendo il corretto passaggio del gas necessario per diverse operazioni, tra cui la pressurizzazione dei serbatoi.

Leggi anche: Nasa pronta al ritorno verso la Luna con Artemis II e quattro astronauti La Nasa prepara Artemis II con quattro astronauti pronti a partire a marzo dopo i test superati.

Per chiarire le cause del guasto, la Nasa ha deciso di riportare il vettore nell’edificio di assemblaggio. Qui verranno eseguiti controlli approfonditi e nuove prove prima di fissare una data aggiornata.

La scelta esclude la finestra di lancio di marzo. L’agenzia aveva già previsto più opportunità nel mese e ulteriori slot ad aprile, ma i tempi tecnici ora si allungano.

Nel frattempo, i quattro astronauti — tre statunitensi e un canadese — erano entrati in quarantena nei giorni scorsi in vista del decollo. Con il rinvio, il protocollo potrebbe essere sospeso fino a nuove indicazioni.

Il volo di Artemis II resta uno snodo centrale del programma lunare americano. La missione, con partenza da Cape Canaveral, dovrebbe durare circa dieci giorni e riportare esseri umani in orbita attorno alla Luna per la prima volta dal 1972.

Il rinvio non cambia gli obiettivi, ma sposta il calendario. La Nasa punta a risolvere il problema tecnico prima di autorizzare qualsiasi tentativo di lancio.