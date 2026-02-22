Artemis II rinviata per un guasto al razzo Nasa
Jared Isaacman rinvia Artemis II per un guasto al sistema di elio del razzo, bloccando il lancio previsto a marzo. Il difetto è emerso durante i test notturni e costringe la Nasa a nuovi controlli sul vettore.
La missione Artemis II non partirà a marzo. Il capo della Nasa, Jared Isaacman, ha confermato lo slittamento dopo che i tecnici hanno rilevato un’anomalia durante le verifiche sul razzo.
Il problema riguarda il flusso di elio in uno degli stadi. Durante i test notturni il sistema non ha funzionato come previsto, impedendo il corretto passaggio del gas necessario per diverse operazioni, tra cui la pressurizzazione dei serbatoi.
Per chiarire le cause del guasto, la Nasa ha deciso di riportare il vettore nell’edificio di assemblaggio. Qui verranno eseguiti controlli approfonditi e nuove prove prima di fissare una data aggiornata.
La scelta esclude la finestra di lancio di marzo. L’agenzia aveva già previsto più opportunità nel mese e ulteriori slot ad aprile, ma i tempi tecnici ora si allungano.
Nel frattempo, i quattro astronauti — tre statunitensi e un canadese — erano entrati in quarantena nei giorni scorsi in vista del decollo. Con il rinvio, il protocollo potrebbe essere sospeso fino a nuove indicazioni.
Il volo di Artemis II resta uno snodo centrale del programma lunare americano. La missione, con partenza da Cape Canaveral, dovrebbe durare circa dieci giorni e riportare esseri umani in orbita attorno alla Luna per la prima volta dal 1972.
Il rinvio non cambia gli obiettivi, ma sposta il calendario. La Nasa punta a risolvere il problema tecnico prima di autorizzare qualsiasi tentativo di lancio.
After overnight data showed an interruption in helium flow in the SLS interim cryogenic propulsion stage, teams are troubleshooting and preparing for a likely rollback of Artemis II to the VAB at @NASAKennedy. This will almost assuredly impact the March launch window. @NASA will…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 21, 2026