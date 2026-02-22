Padova, anziano sorpreso a mangiare le punte dei formaggi al supermercato

Un uomo di circa 70 anni mangiava le punte dei formaggi per evitare di pagarli ed è stato scoperto dopo mesi di controlli in un supermercato di Padova, dove i dipendenti avevano notato perdite continue sui prodotti.

Per mesi ha fatto perdere le proprie tracce, entrando e uscendo dal supermercato in zona Palestro senza attirare sospetti. Un uomo sulla settantina è però finito nel mirino dei dipendenti, che avevano notato un’anomala quantità di confezioni di Parmigiano Reggiano e Grana Padano danneggiate.

Il suo metodo era sempre lo stesso. Sceglieva con attenzione gli spicchi, apriva le confezioni e consumava solo la parte finale, la più pregiata. Il resto veniva rimesso al suo posto nel banco frigo, ma ormai inutilizzabile e destinato allo smaltimento.

Ogni episodio comportava una perdita stimata tra i 10 e i 15 euro a pezzo. In alcune occasioni, secondo quanto ricostruito dal personale, l’uomo arrivava a consumare anche più di tre etti di prodotto in una sola visita.

La direzione ha quindi deciso di organizzare controlli mirati, con addetti in borghese incaricati di seguirne i movimenti tra gli scaffali. Dopo giorni di osservazione, l’anziano è stato colto in flagrante mentre stava addentando l’ennesimo trancio.

Fermato sul posto, non ha cercato di sottrarsi. Ha tirato fuori il portafoglio e ha pagato il pezzo appena consumato. Non è stato però possibile contestargli i danni accumulati nei mesi precedenti, perché mancavano prove precise su ogni singolo episodio.

L’identità dell’uomo è stata registrata dal supermercato, che ora lo tiene sotto controllo per evitare nuovi casi. Così si è chiusa una serie di piccoli furti ripetuti che aveva creato non pochi problemi alla gestione del reparto.