Bastoni fischiato a Lecce dopo il caso Kalulu in Juventus-Inter

Alessandro Bastoni finisce nel mirino dei tifosi a Lecce dopo l’episodio con Kalulu contro la Juventus. Il difensore dell’Inter viene fischiato a ogni tocco al Via del Mare, nonostante le scuse arrivate nei giorni precedenti.

Lecce accoglie Alessandro Bastoni con una pioggia di fischi. Durante la sfida vinta dall’Inter per 2-0 al Via del Mare, il difensore nerazzurro è stato bersagliato dal pubblico di casa ogni volta che ha toccato il pallone.

Alla base della reazione dei tifosi c’è quanto accaduto pochi giorni prima contro la Juventus. In quella partita Bastoni era finito a terra dopo un contatto lieve con Kalulu, già ammonito. L’arbitro aveva estratto il secondo giallo per il difensore bianconero, lasciando la squadra in dieci tra le proteste.

Le immagini avevano alimentato polemiche e critiche, anche sui social. Lo stesso Bastoni, nei giorni successivi, aveva scelto di esporsi pubblicamente chiedendo scusa per l’episodio prima dell’impegno europeo contro il Bodo.

A Lecce però il clima è rimasto teso. I fischi sono partiti fin dai primi minuti e sono aumentati quando il difensore si è avvicinato alla linea laterale sotto la tribuna. Reazioni simili anche durante alcuni contrasti con gli avversari.