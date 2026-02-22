Gigi D'Alessio sorprende Giuseppe a C'è posta per te dopo le scuse della figlia Giovanna

Gigi D’Alessio entra in scena a C’è posta per te per sostenere Giuseppe dopo le scuse della figlia Giovanna, che ha riconosciuto i suoi errori davanti al pubblico e promesso di ricostruire il rapporto con gesti concreti.

La settima puntata di C’è posta per te ha raccontato la storia di Giovanna e di suo padre Giuseppe. La ragazza ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi per rimediare agli errori commessi negli anni e chiedere perdono per la distanza creata.

Attraverso una lettera, Giovanna ha ammesso di non essere stata presente come avrebbe dovuto. Ha parlato delle telefonate mai fatte, dei rimproveri e delle richieste continue, riconoscendo il peso che ha fatto ricadere sul padre. «Sei stato un papà meraviglioso», ha detto, promettendo di cambiare atteggiamento.

Il racconto della loro relazione è stato accompagnato da ricordi e oggetti simbolici che hanno ripercorso i momenti più significativi della loro vita. Figlia di genitori separati, Giovanna ha chiesto scusa anche per le volte in cui è stata ingiusta nei confronti di Giuseppe.

La sorpresa è arrivata con l’ingresso di Gigi D’Alessio, che ha voluto condividere un pensiero personale. Il cantante ha parlato del senso di colpa che spesso accompagna i genitori dopo una separazione e delle difficoltà nel crescere i figli in queste situazioni.

D’Alessio ha sottolineato come, con il tempo, i figli riescano a comprendere i sacrifici fatti. «Tua figlia ha trovato la forza di dirlo davanti a milioni di persone», ha detto a Giuseppe, riconoscendogli il ruolo di padre presente e attento.

Visibilmente commosso, Giuseppe ha ascoltato le parole della figlia e dell’artista. Il cantante ha poi regalato due pass per un concerto del suo tour 2026 e una crociera per due persone, prima che la busta venisse aperta.

Prima del momento finale, Giovanna ha ribadito il suo impegno: esserci di più e costruire un rapporto diverso, fatto di presenza e affetto quotidiano.