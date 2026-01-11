Niccolò Califano di MasterChef 13 e il visto negato alla fidanzata iraniana: denuncia social sulla difficoltà di stare insieme

La richiesta di visto per la sua fidanzata iraniana è stata respinta per la seconda volta e Niccolò Califano denuncia la difficoltà di farla arrivare in Italia per rivedersi.

Niccolò Califano, medico di 29 anni noto per la sua partecipazione a MasterChef 13, ha condiviso sui social un video in cui parla della situazione personale con la sua compagna, che vive in Iran e non riesce a ottenere il visto per raggiungerlo in Italia.

Nella clip l’ex concorrente spiega che la giovane avrebbe dovuto arrivare martedì scorso per trascorrere qualche giorno insieme, ma la richiesta di visto turistico è stata respinta per la seconda volta nonostante la documentazione fosse completa.

Leggi anche MasterChef 8 gennaio: doppia eliminazione e prove decisive

Califano racconta che i due si sono incontrati di persona solo in Turchia, un punto d’incontro raggiungibile senza visto per brevi soggiorni, e che ogni volta che lei è dovuta rientrare in Iran è scoppiata in lacrime perché non voleva tornare nel suo paese.

Secondo quanto riferito, l’ufficiale dell’ambasciata italiana a Teheran avrebbe detto che nonostante la domanda fosse corretta, il visto non può essere concesso perché “sei iraniana”, e che solo i casi di ricongiungimento familiare ottengono solitamente approvazione.

Nel video Califano, visibilmente commosso, ha condiviso la sua frustrazione per non poter stare con la persona che ama e ha scherzato dicendo che sarebbe disposto a sposarla pur di permetterle di venire, sottolineando che il gesto non è dettato da un desiderio di matrimonio ma dal desiderio di superare gli ostacoli burocratici.

Il medico ha espresso rabbia e impotenza verso il governo italiano e le istituzioni consolari, affermando di sentirsi bloccato in una situazione che gli impedisce di vivere la sua relazione alla luce del sole.