Kaspar Capparoni, il divorzio e le accuse dalla famiglia al rapporto con i figli

Kaspar Capparoni racconta il divorzio e le accuse di violenza domestica che lo hanno travolto, nate da un conflitto familiare. In tv ripercorre la separazione dai figli e il rapporto difficile con il padre.

Kaspar Capparoni torna a parlare pubblicamente di uno dei periodi più complicati della sua vita. Ospite in televisione, l’attore ha ricostruito il percorso segnato da tensioni familiari, sofferenze personali e un lungo confronto con il passato.

Al centro del racconto c’è il rapporto con il padre, mai davvero lineare. «Se ne andò quando avevo sei anni», ricorda. Da lì una distanza durata a lungo, seguita da incontri e nuove separazioni. Un legame instabile che ha lasciato domande aperte durante l’infanzia e ha continuato a pesare negli anni successivi.

Con il tempo è arrivata anche la malattia del padre e, prima della fine, una richiesta di perdono. Capparoni ha scelto di accettarla: crescere, spiega, gli ha permesso di rileggere quei momenti con uno sguardo diverso e più consapevole.

Un’altra ferita riguarda il primo matrimonio e la separazione. L’attore è stato accusato di violenza domestica, ma successivamente assolto. Un passaggio che descrive come uno dei più duri, soprattutto per le conseguenze sui figli.

Il momento più difficile, racconta, è stato l’allontanamento forzato: non poterli vedere né avvicinare ha reso tutto ancora più pesante. «Sembrava che tutto fosse crollato», dice, ricordando una fase segnata da tensioni legali e personali.

Nonostante le difficoltà, Capparoni ha portato avanti una battaglia che definisce anche emotiva. A spingerlo, soprattutto, il legame con i figli e il desiderio di non ripetere gli errori vissuti nella propria infanzia.

Oggi è padre di quattro figli, due dei quali nati dall’attuale relazione. L’obiettivo resta quello di mantenere tra loro un rapporto sereno e stabile, costruito giorno dopo giorno dopo anni complessi.