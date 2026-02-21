Corinne Clery e il figlio, rottura definitiva dopo nove anni senza rapporti

Corinne Clery racconta la rottura con il figlio dopo anni di tensioni e delusioni, legate anche a questioni economiche e legali. Da nove anni non lo vede e oggi ammette di non sentirsi più madre, dopo una lunga crisi familiare.

Corinne Clery torna a parlare della distanza dal figlio Alexandre Wayaffe, un rapporto incrinato nel tempo fino alla separazione totale. L’attrice racconta di non avere più né rabbia né aspettative: la chiusura, dice, è ormai definitiva.

Ospite in televisione, Clery spiega di aver raggiunto una nuova lucidità. Dopo anni difficili, ha smesso di alimentare speranze. «Non c’è più nulla da recuperare», lascia intendere, descrivendo una frattura che dura da nove anni.

Alla base della rottura ci sono episodi che l’hanno segnata profondamente. L’attrice parla apertamente di tradimenti e menzogne che risalirebbero all’infanzia del figlio e che col tempo avrebbero minato la fiducia. Racconta anche di questioni economiche: un investimento mai realizzato e denaro finito altrove.

Tra i punti più delicati c’è la vicenda del casale in cui vive. La casa, donata al figlio nel 2013 durante un momento di fragilità, è oggi al centro di una disputa. «Temevo per la mia salute e ho intestato tutto a lui», ricorda. Una scelta che ora pesa, visto che il figlio avrebbe intenzione di vendere l’immobile.

Secondo il suo racconto, quel gesto nacque da un riavvicinamento che sembrava sincero. Ma poco dopo, il figlio si sarebbe allontanato nuovamente, prendendo decisioni opposte a quanto promesso.

Per tutelarsi, Clery ha scelto di affidarsi a un tutore legale. Una decisione maturata anche dopo aver seguito vicende pubbliche che l’hanno colpita e spinta a proteggersi. «Ora dormo tranquilla», afferma.

Nonostante il dolore, l’attrice descrive una nuova fase della sua vita. Si definisce una combattente e guarda avanti, anche senza il legame familiare che per anni ha cercato di ricostruire.