Corinne Clery, il dolore del distacco dal figlio e la scelta di ripartire

Corinne Clery racconta il distacco dal figlio Alex, durato oltre otto anni, e il cambiamento interiore che l’ha portata a ritrovare serenità, tra chiarimenti, ricordi personali e nuove priorità di vita.

Ospite televisiva, Corinne Clery ha ripercorso una delle pagine più delicate della sua vita: il rapporto interrotto con il figlio Alex, con cui non ha più contatti da oltre otto anni. L’attrice ha spiegato di aver intrapreso un percorso di trasformazione personale, deciso e consapevole.

Secondo Clery, il 2024 ha segnato una svolta. Ha scelto di alleggerirsi da rancori e rimpianti, concentrandosi su una quotidianità più autentica. La sua priorità ora è vivere con maggiore leggerezza, senza trascinarsi dietro conflitti irrisolti o ferite del passato.

Il silenzio con il figlio dura da circa otto anni e mezzo. Per l’attrice, alcune situazioni arrivano a un punto in cui non possono più essere ricucite. Dopo aver tentato a lungo di difendere il legame e di crederci, ha accettato l’idea di dover proteggere prima di tutto il proprio equilibrio.

In questo nuovo capitolo, Clery ha ricordato anche un Natale particolarmente significativo. Dopo sedici anni, ha trascorso le festività a Parigi con un amico, Claudio, vivendo la città da semplice turista, tra passeggiate, buon cibo e una libertà che non provava da tempo.

Il tema dei nipoti resta doloroso. Da gennaio dello scorso anno non li vede più. L’attrice sottolinea che i bambini non hanno responsabilità e vivono la situazione senza averla scelta. Anche in questo caso, ha preferito fermarsi, convinta che ogni cosa abbia il suo tempo.

Clery ha ribadito di non provare più rabbia né desiderio di rivalsa. Dopo anni segnati dalla sofferenza, racconta di essersi svegliata il primo giorno dell’anno con una sensazione di pace e lucidità, decisa a non inseguire più chi non vuole esserci.

Infine ha voluto chiarire alcune voci circolate in passato: suo figlio, ha precisato, non l’ha mai aggredita fisicamente. Ha ammesso di essersi espressa male in alcune occasioni, ma ha confermato che le difficoltà vissute sono state esclusivamente di natura psicologica, mai fisica.