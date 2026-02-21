Violenza su una 29enne a Bergamo, arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è accusato di aver violentato una donna di 29 anni dopo averla riaccompagnata a casa approfittando del suo stato di ubriachezza. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 febbraio a Bergamo.

