Violenza su una 29enne a Bergamo, arrestato 57enne
Un uomo di 57 anni è accusato di aver violentato una donna di 29 anni dopo averla riaccompagnata a casa approfittando del suo stato di ubriachezza. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 febbraio a Bergamo.
I carabinieri di Alzano Lombardo hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale. L’episodio risale alla notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe accompagnato a casa una conoscente di 29 anni che si trovava in uno stato di alterazione dovuto all’alcol. Una volta arrivati nell’abitazione, avrebbe approfittato della sua condizione di vulnerabilità per aggredirla.
L’allarme è scattato subito dopo: il compagno della donna ha contattato il 112 e ha prestato i primi soccorsi. La vittima è stata poi trasportata all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato attivato il percorso rosa, previsto per i casi di violenza.
Le indagini hanno permesso di identificare rapidamente il presunto aggressore, già noto alle forze dell’ordine. Su richiesta della Procura di Bergamo, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico.
Chi subisce violenza o atti persecutori può chiedere aiuto contattando il numero 1522 oppure utilizzando i servizi di assistenza disponibili anche online e tramite app, con supporto in più lingue.